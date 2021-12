Ecoles, crèches, cafés… ces lieux où circule le plus le coronavirus

Les plus hauts taux d’incidence, soit le nombre de contaminations par 100.000 habitants en deux semaines, se situent dans les secteurs de la santé et de l’enseignement, comme l’indique le rapport bimensuel de la KU Leuven et du service externe pour la prévention et la protection au travail Idewe. Les conclusions du rapport montrent également que les secteurs et entreprises ayant fourni le plus d’efforts pour réduire les contaminations s’en sortent bien. « Une évolution encourageante », commente le professeur et directeur général d’Idewe Lode Godderis.