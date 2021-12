La Chine, premier producteur au monde de vaccins anti-covid

Ils étaient très nombreux sur la ligne de départ début 2020 mais au final, ils ne sont que quelques-uns à avoir franchi la ligne d’arrivée. La course aux vaccins anti-covid lancée début 2020 s’est soldée par l’abandon de solides prétendants (Merck, Curevac) ou a été marquée par de gros retards (Sanofi, Novavax.)… Certains groupes ont réussi à lancer leur sérum mais ont rencontré d’importants problèmes de production et enregistré des résultats décevants (Johnson&Johnson). D’autres enfin ont fait un parcours sans faute et raflé la mise. C’est indubitablement le cas de l’américain Pfizer, qui a eu la bonne idée de miser sur la technologie de l’ARN messager.