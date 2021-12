Les bulletins des Brugeois contre le PSG: une défense en grande difficulté

Battu 4-1 au PSG mardi lors de la 6e et dernière journée du Groupe A de la Ligue des champions, le Club de Bruges est arrivé au terminus de sa campagne européenne.

5 ,5 Mignolet : une première intervention hasardeuse qui a profité à Mbappé (2e) et qui a précipité la défaite brugeoise. Il ne peut rien faire sur les autres buts concédés, mais a joué son rôle pour limiter la casse.

5 Mata : il a soufflé le chaud et le froid : des erreurs techniques et un placement parfois défaillant mais toujours de l’abnégation et quelques montées intéressantes.

3,5 Hendry : probablement son moins bon match de cette campagne européenne. Avec son compère Nsoki, ils ont laissé beaucoup trop d’espaces d’expression à leurs adversaires dans l’axe. Fatal.