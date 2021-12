Philippe Clement après l’élimination de Bruges en Ligue des champions: «Paris a été plus efficace, c’est la grande différence par rapport à nous»

Après la rencontre, Philippe Clement avouait, à nos confrères de RTL, que l’adversaire était tout simplement plus fort : « Ce sont tous des joueurs de grande classe, les meilleurs du monde. Ils ont eu deux occasions et ont directement mis deux buts. Après ça, c’était mentalement difficile. Mon groupe a bien réagi, nous avons eu deux bonnes occasions en première mi-temps et en deuxième, nous en avons eu aussi. Défensivement, c’était mieux. Offensivement aussi. »

Avec cette lourde défaite sur le score de 4-1 face au PSG, le Club de Bruges peut dire au revoir à l’Europe cette saison. Tombés dans un groupe extrêmement compliqué (Paris, Manchester City, Leipzig), les Brugeois n’ont finalement pas su créer la surprise en se qualifiant pour l’Europa League. Pourtant, ils avaient bien commencé cette phase de poule en faisant un nul contre Paris à l’aller et en allant s’imposer méritoirement à Leipzig.

« Tirage très compliqué »

Pour le T1 brugeois, cette expérience en Ligue des champions a permis à ses jeunes joueurs de grandir. « Nous avons un noyau avec des jeunes joueurs : 17 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans… C’est une grande expérience pour eux de jouer des matches contre les meilleurs joueurs du monde et de jouer à ce rythme. C’est comme ça qu’ils peuvent grandir comme joueur. Sandra a certainement appris ce soir, comme Charles De Ketelaere, il y a deux ans. Il n’a que 20 ans pour le moment mais il a beaucoup grandi sur ces deux dernières années. Ces expériences lui ont permis de revenir plus fort, avec plus d’expérience dans le jeu. »

Philippe Clement expliquait aussi que Paris avait fait preuve d’une plus grande efficacité avant de tirer un bilan de cette saison en Ligue des champions : « Quand on a vu ce tirage très compliqué, beaucoup de gens ont dit que nous aurions fini avec zéro point. Finalement, nous avons pris quatre points et c’était vraiment mérité. Mon groupe a montré de bonnes choses mais aussi qu’il y avait des choses à améliorer. Mais ce sont des bonnes leçons ! »