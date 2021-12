Magdalena Andersson renonce à la présidence du comité monétaire et financier du FMI

"Le mandat de Mme Andersson en tant que présidente a été productif et fructueux, avec des réalisations clés, notamment le soutien extraordinaire apporté aux membres du FMI en raison de la pandémie, l'accord et la mise en oeuvre de la plus importante allocation de DTS de l'histoire, et des efforts importants pour renforcer le Fonds afin de mieux servir les membres", a commenté le FMI dans un communiqué.

Le Fonds a précisé que le processus de sélection du prochain président était actuellement en cours.

La ministre espagnole de l'économie et de la transformation numérique, Nadia Calvino, a d'ores et déjà été désignée comme la candidate européenne à la présidence de ce comité qui conseille et rend compte au Conseil des gouverneurs du FMI.