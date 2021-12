Biden et les Européens redisent leur attachement à «l’intégrité territoriale de l’Ukraine» après le sommet avec Poutine

Les présidents des Etats-Unis et de la Russie se sont entretenus par vidéoconférence.

Joe Biden et les alliés européens des Etats-Unis ont à nouveau souligné mardi leur attachement à «l’intégrité territoriale de l’Ukraine», après le sommet virtuel entre le président américain et le président russe Vladimir Poutine.

M. Biden a informé les dirigeants français, allemand, italien et britannique de sa discussion avec le chef d’Etat russe, avec qui il a évoqué «les graves conséquences d’une intervention militaire russe en Ukraine et le besoin d’une désescalade et d’un retour à la diplomatie», précise le communiqué de la Maison Blanche.