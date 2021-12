Un an plus tard, rendons justice au vaccin: il n’est pas qu’une polémique

Il y a un an, la vaccination devenait possible dans le monde. Aujourd’hui, le mot s’est transformé en punching-ball, jette les soignants dans la rue, oppose des amis, des parents, des malades et des intensivistes.

Stop ! Un an plus tard, il faut mettre sur pause pour se rappeler aussi que le vaccin n’est pas qu’une polémique.

Ce fut d’abord un miracle.

Miracle de la science avant tout. Entendons-nous bien : les scientifiques n’ont pas fait apparaître soudain des vaccins contre le covid, qui sont le résultat d’années de recherches perfectionnant une technologie bien éprouvée. Le miracle scientifique vient du fait qu’il y a un an, tout était en place pour utiliser, avec succès pour le covid, l’ARN, une nouvelle technologie au départ étudiée pour le cancer.