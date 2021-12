Formule 1: des coups tordus pour un titre

Non, Lewis Hamilton et Max Verstappen ne débarquent pas à Abou Dhabi sur le même pied d’égalité mathématique. Bien sûr, leurs compteurs respectifs affichent 369,5 unités (une situation qu’on n’avait plus vécue depuis 1974 et le duel Fittipaldi-Regazzoni) mais le Hollandais compte 9 victoires contre 8 à son rival anglais cette saison. Si les deux hommes sont contraints à l’abandon sur la piste de Yas Marina, la couronne reviendra au pilote Red Bull.

Un scénario redouté dans le clan Mercedes où l’on craint que Verstappen joue les autos-tamponneuses. Qu’importe si sa monoplace ne franchit pas le drapeau à damier si celle de son rival n’est plus en état de poursuivre la course.

Par le passé, le titre s’est parfois joué sur de telles passes d’armes peu glorieuses. Passage en revue de quelques épisodes où le sport n’est pas sorti grandi…