Un employé sur quatre du secteur privé aura reçu un bonus cette année

"Malgré le ralentissement économique de 2020, nous constatons que les entreprises accordent toujours presque autant de bonus à leurs travailleurs. Elles souhaitent ainsi les récompenser pour avoir atteint des objectifs concrets, mais aussi et surtout les remercier pour les mois difficiles de l'année 2020. Ces chiffres sont toutefois une surprise pour nous également, d'autant plus que le montant moyen des bonus versés a augmenté pour atteindre de véritables sommets", souligne Catherine Langenaeken, experte en rémunération flexible chez Acerta Consult

Les bonus individuels ont en outre augmenté: 6,3% des employés du secteur privé ont reçu un bonus en espèces (près de quatre fois plus qu'en 2020) et 6,5% ont reçu des warrants (options sur actions, +4%). Les montants moyens accordés ont également grimpé par rapport à 2020 (+40,5% pour les bonus en espèces et +2% pour les warrants).