La presse française critique après l’élimination du FC Bruges contre le PSG: «Tout simplement pas à la hauteur»

Le PSG n’a fait qu’une bouchée du Club de Bruges ce mardi (4-1). À l’occasion de la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des champions. Après avoir été tenus en échec au Jan Breydel lors du match aller, les Parisiens ont pu s’appuyer sur un duo Mbappé-Messi en réussite pour éliminer les Brugeois de la scène européenne.

Et selon le Figaro, les Brugeois n’étaient tout simplement pas à la hauteur. Le média français a même placé le FC Bruges tout entier dans ses flops du match. « le Club de Bruges n’était tout simplement pas à la hauteur. Il ne semblait pas aussi intéressé que lors du match aller. C’est devenu évident après seulement deux minutes. Le club belge est actuellement en grande difficulté et a connu de nombreux problèmes avec le duo Messi-Mbappé. Ils ont défendu fébrilement et n’ont pas été inspirés en attaque non plus », a pointé du doigt le Figaro.