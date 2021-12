Antoine Griezmann aux anges après la qualification l’Atlético: «C’est pour ça que je suis revenu»

Le Français a inscrit un but et délivré un assist pour permettre la qualification des Colchoneros pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

L’Atlético Madrid s’est qualifié in extremis pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions ce mardi, en s’imposant 1-3 sur la pelouse de Porto. Et Antoine Griezmann a grandement contribué à la victoire des siens, en ouvrant la marque et en distribuant l’assist sur le deuxième but des Colchoneros, qui devaient à tout prix l’emporter pour se qualifier.

« Nous savions que c’était un match difficile, mais nous l’avions préparé. Je suis fier de cette équipe. Nous nous sommes tous battus et avons très bien travaillé et je suis sûr que les gens qui sont ici au stade ont apprécié le match », s’est réjoui le Français, revenu cet été dans le club madrilène.