Les employeurs plaident pour un saut d'index (PRESS)

L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public, qui avait été dépassé en août dernier, sera à nouveau franchi en décembre. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique devraient être adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2%, respectivement en janvier 2022 et en février 2022.

Le prochain indice pivot serait quant à lui dépassé en août 2022, pour la troisième fois en seulement treize mois, selon les dernières prévisions du Bureau du Plan.