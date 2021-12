Umicore et VW créent une coentreprise de matériaux pour batterie de véhicules électriques

Concrètement, les deux groupent veulent développer des capacités de production de précurseurs et de matériaux cathodiques pour alimenter la production européenne de cellules de batteries de Volkswagen AG.

L'opération commencerait en 2025 avec une production annuelle initiale de 20 GWh pour l'usine de Volkswagen AG à Salzgitter, en Allemagne, et devrait atteindre une capacité de production annuelle de 160 GWh à la fin de la décennie.

Umicore et Volkswagen AG collaboreront, en outre, à l'approvisionnement durable et responsable en matières premières, domaine d'expertise d'Umicore. Les deux parties ont l'intention d'inclure, à un stade ultérieur, des éléments de raffinage et de recyclage des batteries dans le champ d'application de la coentreprise.