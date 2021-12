La FGTB-UBT mettra les chauffeurs routiers à l'honneur jeudi

Le syndicat souligne également le rôle crucial des chauffeurs pour l'économie et demande une revalorisation salariale pour ce secteur. "Un chauffeur est un professionnel qui doit suivre une formation continue, mais dont le salaire horaire est inférieur à celui d'une femme de ménage. Pour gagner un salaire décent, les camionneurs passent de nombreuses heures derrière le volant. Les semaines de travail de 60 heures ne font pas exception", dénonce le syndicat. "Un salaire plus élevé permettrait de gagner un salaire décent au cours d'une semaine de travail normale de 38 heures et d'équilibrer vie professionnelle et vie privée. Cela rendrait la profession à nouveau attrayante pour les jeunes."

La Belgique comptait 946.427 véhicules utilisés pour le transport routier au 1er août 2021.