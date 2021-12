Toto Wolff avant le dénouement de la saison de Formule 1: «Cette saison ne mérite pas un résultat influencé par une collision»

Interrogé dans des propos relayés par Eurosport, Toto Wolff est revenu sur les accrochages entre Lewis Hamilton et Max Verstappen au Grand Prix d’Arabie Saoudite le week-end dernier. Et le patron de Mercedes espère voir un dernier Grand Prix sans incident dimanche à Abu Dhabi. « J’espère que la course de dimanche a eu suffisamment de répercussions pour que tout le monde en tire les leçons et s’adapte pour la dernière course », a déclaré Wolff.

« Une conduite similaire, si elle était jugée par les commissaires comme dépassant la ligne, serait alors probablement aussi pénalisée à Abu Dhabi, et cela pourrait bien se terminer par une situation désordonnée pour tout le monde. Je ne pense pas que le championnat mérite un résultat qui a été influencé par une collision »