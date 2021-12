La politique étrangère de la nouvelle coalition au pouvoir à Berlin: une «Allemagne européenne» plutôt qu’une «Europe allemande»

La coalition progressiste qui s’installe à la tête de la première économie de l’UE affiche, haut et fort, son engagement pro-européen et atlantiste. Classique. Mais le contrat de la « tricolore » promet de notables inflexions, qui devraient peser sur la scène européenne et internationale.

Ceci est un programme. Pour quatre ans. Il faudra voir, « à l’autopsie », comment il aura été mis en œuvre. Vérifier, notamment, si les intérêts économiques ne vont pas prendre le dessus sur quelques belles promesses. Entre-temps, la nouvelle coalition progressiste qui prend le pouvoir à la tête de la première économie de l’UE affiche, haut et fort, son engagement pro-européen. Et atlantiste : « L’Otan reste le fondement indispensable de notre sécurité », dit l’accord de gouvernement (1).

L’examen des plus de 170 pages du contrat de la « tricolore », avec un chancelier social-démocrate, une cheffe de la diplomatie écologiste et un ministre des Finances libéral, laisse cependant entrevoir de notables inflexions, qui devraient peser sur nombre de dossiers européens et internationaux.

L’union européenne

Il y a d’abord cette promesse : « Nous formerons un gouvernement qui définira les intérêts allemands à la lumière des intérêts européens ». Soit : une « Allemagne européenne » plutôt qu’un « Europe allemande », comme on l’a souvent observé sous le règne Merkel.

La coalition souhaite que l’UE évolue « vers un Etat fédéral ». Pas banal, à l’heure des fièvres souverainistes ! Berlin veut « faire avancer la politique européenne moins par le biais des capitales lors des réunions du Conseil européen, mais plutôt en renforçant le Parlement européen et la Commission », souligne dans une note Jana Puglierin, cheffe du bureau de Berlin du cercle de réflexion ECFR (European Council on Foreign Relations). Dans une autre étude, Daniela Vancic, de l’ONG Democracy International (Cologne), relève le soutien à la Conférence, en cours, sur l’avenir de l’Europe, qui devrait déboucher sur une Convention constituante. « Nous soutenons les modifications nécessaires des traités », dit l’accord. La coalition veut aussi conférer le droit d’initiative au Parlement européen. Elle soutient l’idée de listes (partiellement) transnationales pour les scrutins européens.

La coalition veut renforcer la politique étrangère, de sécurité et de défense commune en Europe. « C’est pourquoi nous voulons remplacer la règle de l’unanimité au sein du Conseil des ministres » dans ce domaine par un vote à la majorité qualifiée. Le Service européen pour l’action extérieure « doit être réformé et renforcé ». Et le Haut représentant doit devenir le véritable « ministre des Affaires étrangères de l’UE ».

La coalition, par contre, ouvre la voie à un statu quo : le soutien de Berlin à un potentiel second mandat pour la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, pourtant coreligionnaire de la CDU de Merkel, renvoyée dans l’opposition (à défaut d’un président allemand, le prochain « simple » commissaire serait issu des rangs des Verts, prévoit l’accord gouvernemental).

Le « moteur franco-allemand »

Les listes transnationales : c’était l’un des combats du président Macron en vue des élections de 2019, qu’il défend toujours aujourd’hui. D’autres accents dans le programme allemand rejoignent le credo de Paris, au moment où la France s’apprête à prendre les rênes de la présidence semestrielle du Conseil de l’UE. Notamment le plaidoyer en faveur de « l’autonomie stratégique » de l’UE. « Nous voulons accroître la souveraineté stratégique de l’UE en orientant notre politique étrangère, de sécurité, de développement et commerciale sur la base de valeurs et d’intérêts européens communs », dit l’accord. « C’est un très bon accord de coalition », a déjà salué Clément Beaune, le secrétaire d’Etat français aux Affaires européennes.

Le climat

Le retour des Verts au pouvoir sera d’évidence un atout pour l’agenda climat de l’UE. Surtout avec des « réalos-écolos », déterminés à faire rimer protection de l’environnement et prospérité économique. Pour les Grünen, pas question de cliver la société allemande ou de susciter des vocations « à la gilets jaunes »… C’est tout le propos Pacte vert de la Commission européenne et de sa mise en œuvre accélérée – qui bannira les moteurs à combustion des Mercedes et autres BMW d’ici 2035…

Valeurs, Etat de droit et droits fondamentaux

Angela Merkel laisse un goût amer aux partisans de ce combat : trop « neutre », pour éviter la confrontation directe avec le voisin polonais ou la Hongrie, dont le Fidesz d’Orban est longtemps resté autorisé au PPE, la fédération des partis conservateurs européens. Cela va changer, promet le contrat de gouvernement. La coalition veut que la Commission utilise les instruments existants « de manière plus cohérente et en temps utile ». Berlin promet aussi d’agir : « Nous appliquerons et développerons plus systématiquement au sein du Conseil l’utilisation des instruments existants en matière d’Etat de droit ». Avis à Varsovie et consorts : les plans de relance post-covid ne seront approuvés que « si des conditions telles qu’une justice indépendante sont garanties ». La coalition veut aussi renforcer la Cour de Justice de l’UE.

Les règles fiscales et budgétaires

C’est l’inconnue : le « faucon » Lindner enfoncera-t-il l’Allemagne dans le camp des frugaux, partisans d’un retour à une discipline budgétaire dure, alors qu’une réforme des règles du Pacte européen de stabilité est envisagée, après sa mise entre parenthèses le temps du covid ? L’accord gouvernemental n’est guère précis en la matière… tout en ouvrant la porte.

« L’accord de coalition est ouvert à une réforme des règles européennes, et expose en fait les principes d’une telle réforme : assurer la croissance et préserver la viabilité de la dette, générer des “investissements durables et respectueux du climat”, et rendre les règles plus simples et plus transparentes. Plus important encore, l’accord n’exclut rien », pointent les experts du groupe de réflexion Centre for European Reform (CER), dans une note parue fin novembre. Et la mutualisation des dettes ? Là aussi, la ligne reste floue : « Ce que dit l’accord, c’est qu’il ne faut pas en discuter maintenant et qu’il faut d’abord s’assurer que le fonds de relance est un succès », pointe le CER. Le plan de relance de l’UE (Next Generation EU) « est un instrument limité dans le temps et dans son montant », dit l’accord.

Pékin et Moscou

La Chine et la Russie… n’ont qu’à bien se tenir. Annalena Baerbock a clairement signifié son intention de durcir le ton avec Pékin et Moscou. « Les partis reconnaissent que nous sommes engagés dans une compétition systémique internationale – et veulent y préparer l’Allemagne et l’UE », relève Jana Puglierin (ECFR). Le gouvernement promet de rompre avec l’apaisement raisonnable prônée par la chancelière sortante, qui a fait le bonheur des intérêts économiques allemands. L’accord de gouvernement dénonce les intimidations de Pékin contre Taiwan, l’étouffement des velléités démocratiques à Hong Kong et la violation des droits fondamentaux au Xinjiang. Berlin promet de maintenir au frigo le grand accord UE-Chine sur l’investissement, paraphé à la hâte fin décembre 2020 par Angela Merkel (notamment), au grand dam de l’administration Biden qui s’apprêtait à investir la Maison-Blanche.

Défense et Otan

En campagne, les Verts et des sociaux-démocrates avaient mis en doute la poursuite du partage du « fardeau nucléaire » dans le cadre de l’Otan. L’Allemagne abrite une soixantaine de bombes tactiques américaines et dispose d’avions de chasse Tornado – en fin de vie – susceptibles de les transporter.

L’accord de gouvernement a tranché : l’Allemagne reconfirme prendre sa part du « fardeau ». Et le pays prendra une décision en début de législature sur l’achat de nouveaux avions de combat. L’intention de la coalition de participer, « en tant qu’observateur », au Traité sur… l’interdiction définitive de ces armes a toutefois suscité quelques sueurs froides au sein de l’Otan. Mais, même côté allemand, on se demande bien comment le gouvernement va pouvoir « opérationnaliser » ce compromis entre les trois partis : cette participation, dit le texte, se fera (ou pas) « à la lumière des résultats de la révision du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et après consultation des Alliés »…

Par ailleurs, la coalition ne s’engage pas par écrit à consacrer 2 % de son PNB à la Défense d’ici 2024, comme les Alliés y ont souscrit dix ans plus tôt au sommet de l’Otan. Le gouvernement s’est fixé un autre objectif : 3 %… pour « la défense, la diplomatie et le développement ». L’héritage « pacifiste » de l’Allemagne (et la désillusion afghane…) a jusqu’ici bridé les ambitions à laquelle une puissance de cette taille pourrait prétendre, au grand dam de ses partenaires. « Tout engagement de la Bundeswehr doit être précédé d’un débat critique sur le contenu et d’un examen des conditions préalables, ainsi que de l’élaboration de stratégies de sortie possibles. Le recours à la force militaire est pour nous un moyen extrême », maintient la coalition.

Brexit

La coalition promet de sortir l’arsenal de sanctions prévues en cas de non-respect « intégral des accords adoptés, notamment en ce qui concerne le protocole d’Irlande du Nord et l’accord du Vendredi saint ». Mais Berlin souhaite aussi « le maintien d’un partenariat étroit » avec Londres et « coopérer en matière de politique étrangère et de sécurité ».