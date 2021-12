Percy Liza et Diego Luna, deux pistes intéressantes pour Anderlecht

Le mercato est déjà lancé à Anderlecht, où l’on est forcément toujours à la recherche d’un nº9 pour l’avenir étant donné que Kouamé et Zirkzee sont tous deux au parc Astrid sous la forme de prêt et partiront déjà en juin. C’est dans ce contexte qu’il faut interpréter la présence de Percy Liza à Bruxelles, dimanche, lors du match opposant les Mauves à Zulte-Waregem. Liza, qui a lui-même posté une photo de lui au RSCA, est un joueur péruvien de 21 ans qui évolue comme attaquant de pointe mais qui peut également occuper un flanc. Formé au Sporting Cristal, il a signé 6 buts et 5 passes décisives en 28 rencontres. Sous contrat jusqu’en décembre 2023, sa valeur est estimée à quelque 500 000 euros. À Neerpede, on parle d’une piste parmi d’autres soulignant qu’il n’y a encore rien de concret dans ce dossier. Mais le Sporting, qui n’a actuellement pas les moyens pour s’offrir un nº9 déjà confirmé, devra certainement tenter ce genre de pari sur l’avenir.

Liza serait-il appelé à se faire les dents, dans un premier temps, en D1B la saison prochaine, au même titre que Diego Luna (18 ans), un milieu offensif ayant la double nationalité américaine et mexicaine et évoluant dans l’antichambre de la MLS avec El Paso Lokomotiv FC ? International U20 avec les États-Unis, il a signé 9 buts et 5 assists en 32 matches. Il a également signalé sa présence dimanche à l’ombre de Saint-Guidon