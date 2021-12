Conflit dans le padel francophone: la gestion confiée à l’AFT

Le dossier est brûlant depuis plusieurs jours et connaît un rebondissement plus tôt qu’on ne l’imaginait : la section padel de l’Association francophone de tennis sera reconnue officiellement comme fédération de padel, a appris Le Soir ce mercredi. Le dossier de reconnaissance comme gestionnaire du sport et de son développement en Wallonie et à Bruxelles a été validé à 12 voix contre 3 par le Conseil supérieur des sports, dont l’avis a été demandé, comme le veut la procédure, et sera suivi par Valérie Glatigny (MR), ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles. Selon nos informations, l’agrément est valable pour une année (renouvelable, comme pour chaque fédération sportive).

Voilà une information qui soulagera l’AFT, dont la volonté est de voler de ses propres ailes dans la gestion sportive du padel après avoir rompu la collaboration avec l’Association francophone de padel (AFP) pour divergences de vues. Les objectifs fixés par la nouvelle structure sont d’augmenter de 25% le nombre de clubs et de terrains, d’atteindre les 25.000 affiliés en deux ans et de faire passer toutes les installations de padel en tant que clubs officiels. Plutôt ambitieux. De l’autre côté, la décision viendra quelque peu bousculer l’AFP, dont l’intention était d’introduire son propre dossier en janvier 2022 après avoir réorganisé administrativement sa structure. Un budget sans subsides lié à la reconnaissance était prévu, et l’on s’attelle déjà à la préparation des compétitions de la saison prochaine.