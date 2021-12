Les patrons d’Engie écrivent au Premier ministre: il faut sortir du nucléaire

Ils cadrent leur propos : « Nous suivons avec beaucoup d’attention le débat actuellement engagé sur l’évolution du système énergétique belge dont Engie est un acteur essentiel. Il nous paraît utile de préciser notre position ».

De fait, Jean-Pierre Clamadieu et Catherine MacGregor expliquent dans la foulée : « Comme nous l’avons rappelé de manière constante ces dernières années, la prolongation de 2 tranches (réacteurs, NDLR) de Doel 4 et Tihange 3 ne peut s’imaginer que dans le cadre d’un projet conduisant à une extension de durée de vie de 10 à 20 ans. Un tel projet nécessite un délai d’exécution que nous estimons à 5 ans en prenant en compte les études d’ingénierie et de sûreté, le dialogue avec les autorités, les processus législatifs et réglementaires et la réalisation même de l’investissement. Notre expérience de projets similaires nous a convaincus que ce délai est difficilement compressible. Dans ces conditions, il nous paraît impossible d’assurer le prolongement de l’activité de ces 2 tranches en 2025 ».

Les patrons d’Engie enfoncent le clou, recalant ici en substance le positionnement de Georges-Louis Bouchez (MR), entre autres, favorable à la prolongation de deux centrales, comme l’on sait : « Certains évoquent la possibilité d’une extension de courte durée dont la préparation pourrait être beaucoup plus rapide. Une telle décision n’aurait pas de précédent, et il n’existe pas aujourd’hui de cadre réglementaire ni technique pour la réaliser. Au total et dans ce contexte Engie considère qu’il n’y a plus d’autre option que d’engager le déclassement progressif des tranches nucléaires que nous exploitons ».

« Contribuer à la transition énergétique de la Belgique »

Enfin, Engie réaffirme au passage son « engagement à contribuer à la transition énergétique de la Belgique » en poursuivant ses investissements dans le domaine du renouvelable et en participant au « processus de CRM lancé » par le gouvernement, à savoir essentiellement la construction de centrales au gaz, lesquelles devront permettre de garantir l’approvisionnement du pays en électricité après l’abandon du nucléaire et avant le tout aux énergies alternatives. Pour rappel, Engie bâtira deux d’entre elles, aux Awir en Wallonie, à Vilvorde en Flandre en principe… A cet égard, Engie s’inquiète « des difficultés rencontrées pour obtenir le permis régional environnemental de la centrale de Vilvorde ». En l’occurrence, on sait que Zuhal Demir (N-VA), ministre flamande de l’Environnement, s’est montrée hostile au projet jusqu’à présent.