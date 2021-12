La pique de Christian Horner à Lewis Hamilton: «Mettez Max et Lewis dans la même voiture, je n’ai aucun doute sur qui gagnerait»

« Max veut gagner ce championnat sur la piste. C'est aussi simple que ça. C'est un pilote dur mais un pilote juste, et je ne m'attends pas à autre chose ce week-end. Personne ne veut gagner ce championnat dans un bac à gravier ou grâce à une enquête des stewards (...) Pour finir premier, il faut d'abord finir la course. Cela a été notre mantra tout au long de cette saison. Je pense que tous les fans souhaitent un combat juste et propre. Et que la meilleure équipe et le meilleur pilote gagnent », a insisté Horner dans un entretien accordé au Times.

Et le Britannique ne s’est pas privé d’envoyer une petite pique que Lewis Hamilton devrait apprécier : « On ne peut pas oublier tout ce que Lewis a accompli. Il est l’un des plus grands et le plus titré, statistiquement, de l’histoire. Mais si vous mettez Max et Lewis dans cette voiture (Mercedes), je n'ai aucun doute sur qui l'emporterait. Mettez Lewis dans notre voiture, et je ne doute pas non plus de qui l'emporterait. C'est lui qui nous maintient en vie dans ce championnat, avec notamment sa façon de conduire. Parfois, ce qu'il réalise avec une voiture moins performante et puissante que son adversaire est un peu négligé. »