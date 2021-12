«Don’t look up: déni cosmique», une satire jouissive et cinglante

Le nouveau film de Adam McKay avec Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence et Meryl Streep sort en salles ce mercredi et sera sur Netflix le 24 décembre. Il est question de déni cosmique mais surtout de la perte de toute pudeur et de toute valeur de notre société.

Non ce n’est pas le pitch du dernier film catastrophe. C’est bien réel mais entre réalité et fiction, il n’y a souvent qu’un pas qu’Hollywood saute facilement pour alimenter son usine à frissons. Dès ce mercredi en salle et à partir du 24 décembre sur Netflix, le nouveau film de Adam McKay, Don’t look up : déni cosmique, dépasse (heureusement) notre réalité pour un scénario catastrophe qui suit les mésaventures d’une étudiante en astronomie et de son professeur qui, suite à la découverte étonnante d’une comète en orbite dans le système solaire, tentent d’avertir l’humanité du danger qu’elle représente car sa trajectoire la mène directement sur la Terre. Le problème ? Personne ne semble vraiment s’en soucier. Ni les présentateurs vedettes du show quotidien qui les interviewent, ni les réseaux sociaux qui s’emballent pour de mauvaises raisons, ni la présidente des Etats-Unis plus préoccupée par sa réélection que par le sauvetage de l’humanité. Or il y a urgence, le décompte est lancé, il ne reste que six mois avant l’impact…

Le grand cirque terrestre

Plus qu’un vrai film catastrophe, Adam McKay (Very bad cops, The Big Short : Le Casse du siècle) signe une farce jouissive et cinglante qui décrit une société plus soucieuse de son apparence, de son audimat, de ses buzz et de ses like que de sa survie. A l’ère de la surinformation qui mène à la désinformation, il épingle les médias d’infos racoleurs dont l’intérêt premier est de divertir (et faire de l’audimat) plutôt que d’informer vraiment mais aussi les politiques et leur entourage voués au pouvoir à tous crins et peu soucieux de la base. Dans ce grand cirque où le superficiel est élevé au rang de valeur refuge, chacun en prend pour son grade et difficile pour les experts de faire entendre leur voix. Metteur en scène dynamique, Adam McKay dope les situations avec humour et pousse à fond le curseur vers la caricature (pas si caricaturale que ça en ces temps de pandémie et de chaos mondial), superbement aidé par un casting de choc où chacun assume sérieusement le ridicule de son personnage, de Leonardo DiCaprio en expert aux cheveux gras à Meryl Streep en présidente inconséquente, en passant par Cate Blanchett, star fatale de l’info, et Jennifer Lawrence, étudiante révoltée et en larmes devant tant de bêtise humaine.

Dans Don’t look up : déni cosmique, qui offre un bon divertissement, ce n’est finalement pas tant la comète tueuse qui fait peur mais bien la société qui a perdu toute pudeur et toute valeur sauf celles du profit, de la démesure et du plaisir immédiat. Le rire étant la politesse du désespoir, Adam McKay a choisi la satire pour le dire. Et c’est réussi.

« Don’t Look Up » est en salle et sera sur Netflix à partir du 24 décembre.