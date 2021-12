Bourse de Bruxelles - Umicore et AB InBev pèsent sur le BEL 20

Hors BEL 20, Bekaert (37,14) et CFE (101,80) perdaient 1,6 et 3 pc, Jensen (27,00) et Kinepolis (51,00) cédant 2,5 et 1,5 pc alors que D'Ieteren (171,00) s'appréciait de 1,6 pc et Picanol (64,40) de 3,5 pc. Asit (0,24) et Acacia Pharma (1,32) progressaient enfin de 5,2 et 3,9 pc, Celyad (3,97) et Bone Therapeutics (0,72) remontant de 2,3 et 2,7 pc tandis que IBA (14,64) reperdait 1,9 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,1285 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,1252 la veille vers 16H30. L'once d'or gagnait 6,55 dollars à 1.788,70 dollars et le lingot se négociait autour de 50.960 euros, en progrès de 40 euros.