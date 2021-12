Logistics Nivelles: la CNE, majoritaire, n'approuve pas l'action menée par la FGTB

Le syndicat chrétien n'en est pas moins remonté contre l'attitude de Kuehne + Nagel, qui refuse à ce stade de s'avancer sur ce qui sera proposé aux travailleurs qui subiront la fermeture du site, annoncée par la direction pour octobre 2022. Lors des discussions de mardi, il était question d'une garantie d'emploi jusque juin 2022 seulement. Et la direction refuse de dire si le plan social de 2016 constituera une base de discussion pour celui qui s'annonce et portera sur une fermeture complète du site qui emploie 549 personnes.

"Je ne comprends pas non plus l'attitude de Carrefour dans ce dossier. Kuehne + Nagel n'est que son bras armé mais c'est Carrefour qui décide de tout sur le site de Nivelles. Il ne faudra pas dire que c'est la faute des syndicats si les rayons sont vides dans les magasins: c'est à cause de l'attitude de Kuehne + Nagel envers les travailleurs. Et de celle de Carrefour qui, pour l'instant, ne prend pas ses responsabilités et reste caché, alors qu'il risque de perdre beaucoup en cette période des fêtes", indique Didier Lebbe.