Les 115 coursiers Deliveroo ne sont pas des salariés, selon le tribunal du travail

Si la juge a rejeté les nombreux arguments d’irrecevabilité de la procédure - initiée par le ministère public suite à une enquête de deux ans menées par les inspecteurs de l’ONSS et par ses soins - avancés par Deliveroo, elle considère par contre que « la relation de travail liant Deliveroo aux 115 coursiers dont fait état l’auditeur du travail et aux coursiers qui ont fait intervention volontaire (ils sont 29, NDLR) ne peut pas être requalifiée en contrat de travail ». En d’autres mots, les coursiers concernés ne peuvent pas être considérés comme des salariés.

C’était un jugement très attendu et il pourrait faire date. Ce mercredi, le tribunal du travail de Bruxelles s’est prononcé dans l’affaire qui opposait l’Auditorat du travail à la plateforme organisant la livraison de plats de restaurant à domicile Deliveroo.

L’Auditorat du travail préfère ne pas encore se prononcer à ce stade. Deliveroo se félicite de son côté de l’issue du jugement « Ce jugement est une reconnaissance importante qui est conforme à l'interprétation juridique que nous avons toujours mise en avant, concernant la manière dont les coursiers veulent travailler avec Deliveroo. Nous demandons maintenant au Gouvernement de suivre cette jurisprudence et de réunir les plateformes et les travailleurs de plateformes afin de répondre aux attentes des coursiers, à savoir un travail flexible et sécurisé, dans un cadre juridique stable. Il est grand temps de commencer à les écouter. »