Les coursiers Deliveroo sont des indépendants, selon le tribunal du travail

Si la juge a rejeté les nombreux arguments d’irrecevabilité de la procédure avancés par Deliveroo, elle considère par contre que « la relation de travail liant Deliveroo aux 115 coursiers dont fait état l’auditeur du travail et aux coursiers qui ont fait intervention volontaire (ils sont 29, NDLR) ne peut pas être requalifiée en contrat de travail ». En d’autres mots, les livreurs concernés ne peuvent pas être considérés comme des salariés.

C’était un jugement très attendu et il pourrait faire date. Ce mercredi, le tribunal du travail de Bruxelles s’est prononcé dans l’affaire qui opposait l’auditorat du travail à la plateforme organisant la livraison de plats de restaurant à domicile Deliveroo.

Deliveroo s’est félicité de l’issue du jugement : « Il s’agit d’une reconnaissance importante et conforme à l’interprétation juridique que nous avons toujours mise en avant, concernant la manière dont les coursiers veulent travailler avec Deliveroo ». L’auditorat du travail estime que « le verdict fait clairement apparaître que l’action civile a été menée dans le respect le plus strict de la loi, de la procédure et des droits de la défense. Contrairement à ce qui était demandé par Deliveroo, la requête de l’auditorat n’est pas déclarée nulle, ni irrecevable ». Ajoutant qu’« en ce qui concerne le fond, une analyse du jugement est en cours en vue de décider d’un éventuel appel ».