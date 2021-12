La direction d'AG "regrette" l'action de grève menée mercredi à Anvers

La direction d'AG a de son côté réagi, "regrettant les actions menées par certaines organisations syndicales aujourd'hui en son siège régional d'Anvers." "Elle les considère comme contre-productives et inspirées par un conflit entre la direction et certaines organisations syndicales, plutôt que réellement motivées par la défense des intérêts du personnel", peut-on lire dans un communiqué.

Les employés du service dénoncent la forte pression à laquelle ils sont soumis, devant à la fois travailler sur leurs dossiers et répondre aux appels téléphoniques des courtiers. L'absence d'une convention collective sur le télétravail suscite également le mécontentement. Selon les syndicats, la direction aurait refusé de reprendre le dialogue social suite à l'action sur le site carolo.

La direction souligne par ailleurs que le "plus grand syndicat sur le site d'Anvers, ACV Puls, ne soutient pas ces actions." Les chiffres communiqués par AG font état de 43 grévistes "dont 32 délégués syndicaux et onze travailleurs d'Anvers". Les responsables du groupe "confirment leur intention de continuer à donner la priorité au dialogue social au sein des organes de concertation appropriés et dans l'entreprise."