Zizou Bergs éliminé d’entrée du Challenger de Forli, en Italie

Zizou Bergs n’a pas réussi à se qualifier pour le deuxième tour du tournoi de tennis Challenge de Forli en Italie, une épreuve disputée sur surface dure et dotée de 44.820 euros, mercredi.

Quatrième tête de série, Zizou Bergs, 22 ans, 2e joueur belge dans la hiérarchie et 188e mondial, a été battu d’entrée par le Russe Pavel Kotov, 271e à l’ATP, 23 ans, en trois sets: 7-5, 6-7 (5/7) et 7-5. Ce long match aura duré 2 heures et 37 minutes.

Zizou Bergs était le seul Belge engagé à Forli.