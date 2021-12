Coronavirus: un vaccin Pfizer/BioNTech adapté au variant omicron attendu «en mars»

Le vaccin contre le covid-19 développé par les entreprises Pfizer et BioNTech est « toujours efficace » après « trois doses » contre le variant omicron du virus, a déclaré mercredi dans un communiqué BioNTech, qui souhaite toutefois finaliser un vaccin adapté « d’ici mars ».

Le variant omicron considéré comme « hautement transmissible par l’OMS », a été détecté pour la première fois fin novembre en Afrique du Sud, et a rapidement été identifié dans de nombreux pays.

« Bien que deux doses du vaccin puissent encore offrir une protection contre la maladie grave causée par la souche omicron, il est clair, d’après ces données préliminaires, que la protection est améliorée avec une troisième dose de notre vaccin », a résumé Albert Bourla, président et directeur général de Pfizer, cité dans un communiqué.

« Nous allons poursuivre le développement d’un vaccin spécifique au variant omicron et espérons le rendre disponible d’ici mars au cas où une adaptation serait nécessaire », ont indiqué les laboratoires dans un communiqué.

Il est « quasiment certain » qu’omicron ne cause pas de cas plus graves que delta, a ainsi déclaré mardi à l’AFP Anthony Fauci, conseiller de la Maison-Blanche.