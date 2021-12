Coronavirus: à Bruxelles, le vaccin contre la grippe peut être administré en même temps que celui contre le covid

Les personnes désireuses de se protéger contre la grippe peuvent se rendre chez leur pharmacien pour se procurer sans ordonnance médicale leur vaccin. Les groupes à risque définis par le Conseil Supérieur de la Santé et l’Inami bénéficieront au moment de l’achat d’un large remboursement du vaccin. Il s’agit des personnes âgées de plus de 50 ans, des patients de tous âges souffrant d’une maladie chronique, des personnes ayant un IMC (Indice de Masse Corporelle) supérieur à 35, des personnes travaillant dans le secteur de la santé et des femmes enceintes.