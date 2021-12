Tribunal du travail Bruxelles - "Bonne nouvelle pour les coursiers", réagit Deliveroo suite au jugement sur leur statut

Un jugement dont s'est félicité Deliveroo et que la société considère comme "conforme à l'interprétation juridique qu'elle a toujours mise en avant". "C'est une bonne nouvelle pour les coursiers qui apprécient le travail flexible que Deliveroo permet. Le tribunal a souligné un certain nombre de caractéristiques du modèle Deliveroo qui permettent de conclure à l'existence d'un travail indépendant, notamment la volonté des coursiers d'effectuer des prestations indépendantes, la liberté d'organiser le temps de travail et l'absence d'un pouvoir hiérarchique de la part de Deliveroo", a souligné Rodolphe Van Nuffel, porte-parole de Deliveroo Belgique, par voie de communiqué.

Deliveroo demande maintenant au gouvernement "de suivre cette jurisprudence et de réunir les plateformes et les travailleurs de plateformes afin de répondre aux attentes des coursiers, à savoir un travail flexible et sécurisé, dans un cadre juridique stable."