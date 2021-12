Genk: Bernd Storck choisi pour «obtenir des résultats à court terme» L’entraîneur allemand a succédé à John van den Brom à la tête du club limbourgeois ce mardi.

Belga

Publié le 8/12/2021

Le Racing Genk a présenté, mercredi, Bernd Storck comme nouvel entraîneur principal. « Nous cherchions un entraîneur qui peut, selon nous, obtenir des résultats et construire une équipe à court terme, et qui l’a déjà prouvé », a déclaré Dimitri De Condé, le ’Head of Football’ de Genk. Storck, 58 ans, connaît bien le championnat belge après ses passages réussis à Mouscron (2018-2019) et au Cercle Bruges (2019-2020). À présent, il succède à John van den Brom. L’Allemand a signé un contrat à durée indéterminée.

Storck a déjà été dans le passé candidat au poste d’entraîneur de Genk. « C’est quelqu’un de très convaincant, ce qui est très important dans cette situation. Il m’a convaincu que nous vivons un moment difficile, mais que nous possédons encore tout en main en championnat », a expliqué De Condé. « Il dispose du charisme et de l’autorité pour nous faire croire que nous pouvons encore accomplir une saison fantastique. Je veux me battre avec lui contre toutes les analyses et les critiques pour faire remonter le club cette saison. »