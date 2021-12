Tribunal du travail Bruxelles - Statut des coursiers Deliveroo: pas de requalification en contrat de travail (3)

Néanmoins, le tribunal a également constaté que les quatre critères généraux, permettant de déterminer la manière dont la convention entre les livreurs et Deliveroo est exécutée en pratique, ne confirmaient pas cette présomption. Il a notamment relevé l'absence de lien de subordination juridique. Le juge a dès lors donné raison à Deliveroo en considérant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier la relation entre les livreurs et Deliveroo en contrat de travail.

Le tribunal a tout d'abord établi que l'activité professionnelle des coursiers pouvait tout à fait faire l'objet d'une requalification, contrairement à ce qu'avaient plaidé les conseils de Deliveroo. Il a ensuite considéré que l'activité de Deliveroo se situait bien dans le secteur du transport et de logistique et que la majorité des critères spécifiques de ce secteur, repris dans l'arrêté royal du 29 octobre 2013, établissaient dans ce cas-ci une présomption d'existence d'un contrat de travail.

En 2018, l'auditorat du travail avait ordonné une enquête sociale au sujet du statut réel des coursiers de la plateforme Deliveroo. Au bout de deux ans, après avoir auditionné 115 coursiers, il avait estimé que la relation de travail devait être requalifiée et considérée comme une relation d'employeur à employés. L'État belge avait fait intervention volontaire dans ce dossier, pour réclamer les cotisations sociales impayées. Vingt-sept coursiers étaient également parties au litige et réclamaient la reconnaissance du statut de salarié ainsi que la déclaration à l'ONSS de leurs prestations et des arriérés de salaire depuis 2018.