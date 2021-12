Anciens coéquipiers, Yari Verschaeren et Remco Evenepoel se dévoilent dans une interview décalée (vidéo)

Anciens coéquipiers au sein du centre de formation d’Anderlecht, Yari Verschaeren et Remco Evenepoel ont répondu à quelques questions décalées…

Même s’ils brillent aujourd’hui dans des sports bien différents, Yari Verschaeren et Remco Evenepoel ont déjà été coéquipiers. En effet, avant d’être comparé à Eddy Merckx, le jeune Belge était l’un des grands espoirs du centre de formation anderlechtois. Il y a passé pas moins de neuf saisons, et a pu notamment côtoyer un certain Yari Verschaeren.

Bien qu’il ait quitté Neerpede pour rejoindre Malines, avant d’arrêter sa carrière, le cycliste de 21 ans n’a jamais cessé d’aimer le blason mauve. Il l’a une nouvelle fois prouvé ce week-end, en venant donner le coup d’envoi de la rencontre face à Zulte Waregem. L’occasion pour le matricule 35 d’organiser des retrouvailles avec le jeune Diable rouge.