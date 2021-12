Annie Leibovitz: «Assises sous un arbre, Susan Sontag m’a lu tout Alice au pays des merveilles»

La célèbre photographe n’aime pas parler d’elle. Elle préfère raconter ses aventures avec les Rolling Stones ou le couple Obama. Mais elle finit par s’ouvrir et évoquer son amour pour Susan Sontag, sa vie de mère célibataire de trois filles et le fait que Photoshop ne dépassera jamais la réalité.

La photo de John Lennon étreignant Yoko Ono, la loge des Rolling Stones ou la guerre en Bosnie sont la face visible d’une femme qui semble avoir tout vu. Mère sur le tard, compagne de la défunte écrivaine Susan Sontag et habile chasseuse et créatrice d’images, Anna Lou Leibovitz – née à Waterbury, Connecticut, en 1949 – a commencé à se faire appeler Annie lorsque, à 25 ans, elle est devenue la photographe du magazine Rolling Stone. « Il a fallu que je me trouve un prénom car les gens n’arrivaient pas à prononcer mon nom de famille ». Plus à l’aise derrière que devant l’objectif, elle demande que notre entretien se déroule par téléphone.

Du rock à la mode en passant par la guerre. Et d’une vie frénétique à celle de maman de trois enfants à plus de 50 ans. Quel est votre véritable portrait ?