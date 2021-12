Le bien-être et les conditions de vie des Belges ont diminué en 2021, selon Solidaris Les inégalités sont également de plus en plus marquées.

Par Belga Publié le 8/12/2021 à 15:45 Temps de lecture: 2 min

Le niveau de bien-être des Belges francophones et leurs conditions de vie ont atteint leur niveau le plus bas depuis 2015, a indiqué mercredi Solidaris lors d’une conférence de presse de présentation de son baromètre Confiance et Bien-être 2021. Les inégalités sont également de plus en plus marquées. La mutualité socialiste a sondé, durant le mois de septembre, un échantillon représentatif des Belges francophones composé de 994 personnes à propos de leurs conditions de vie, la qualité de leurs relations, leur rapport à la société, leur image de soi, ainsi que leur santé mentale et physique. Un indice allant de 0 à 100 a ainsi pu être établi avec une marge d’erreur d’environ 3 %.

Selon Solidaris, l’indice global de bien-être, qui condense les résultats de ces six sous-indices, a atteint son niveau le plus bas depuis 2015, année de création du baromètre. Il s’établit désormais à 51,3 points en recul de 4,5 % par rapport à 2020. En six ans, cet indice global a chuté de 9,5 %. L’image de soi en forte baisse Concernant les différents sous-indices, c’est l’image de soi qui subit la plus forte baisse en un an avec 8,4 % de diminution, pour s’établir à 44,5 points. Sur l’ensemble des éditions du baromètre, c’est toutefois la santé physique qui a le plus chuté en passant de 64,4 en 2015 a 53,8 en 2021, soit une chute de 16,5 %.