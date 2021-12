L’hécatombe continue pour Tottenham, décimé par le coronavirus avant d’affronter Rennes en Conference League: «Tout le monde a peur...»

En plus des huit joueurs, dont les identités n’ont pas été dévoilées, Conte a également confirmé que cinq membres du staff ont été aussi testés positifs. «Chaque jour, nous avons plus de cas positifs, c’est un sérieux problème», a précisé l’entraîneur italien. «Tout le monde a peur. Nous avons des familles et pourquoi devons-nous prendre des risques? Aujourd’hui (mercredi, ndlr.), nous avons deux nouveaux cas. Demain, ce sera qui ? Moi ? Je ne sais pas. C’est mieux moi qu’un joueur mais je pense que ce n’est pas juste pour tout le monde. Nous avons des contacts avec nos familles.»

Tottenham doit accueillir Rennes jeudi pour la 6e et dernière journée de la phase de poule de la Conference League avant de se rendre à Brighton dimanche en championnat. «C’est impossible de parler de football maintenant. Il y a une grosse infection au sein du club et la situation est sérieuse. Nous nous préparons pour le match de Rennes mais c’est très difficile.»