Daniel Hanssens: «L’absurdité des dernières mesures est insupportable!»

Cette rencontre avec Daniel Hanssens, vendredi dernier, en marge de Venise sous la neige à Auderghem, devait nous permettre d’aborder deux actions solidaires, chères au metteur en scène et producteur belge : le Théâtre du Cœur, soit une représentation le soir du réveillon, le 24 décembre, offerte aux plus démunis, en partenariat avec les CPAS de la capitale, mais aussi une soirée spéciale, le 21 décembre, dédiée au personnel soignant qui aurait été invité à assister gratuitement au spectacle, grâce au soutien de généreux donateurs. Ce devait donc être une rencontre sous le signe de l’espoir, de la comédie et ses petites victoires sur nos vies atrophiées par le virus, et du rire salvateur, partagé avec ceux qui en ont le plus besoin.