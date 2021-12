«Venise sous la neige», un dîner de cons au carré

La pièce de Gilles Dyrek a beau promettre « Venise sous la neige », c’est plutôt Bruxelles sous une poudreuse de rires qui vous attend à Uccle. Idéal pour les fêtes, le spectacle est pourtant loin d’être à la fête suite au dernier Codeco et des mesures qui noient un peu plus le producteur Daniel Hanssens.

Un couple de dindons, servis sur un plateau, voilà qui ne se refuse pas, surtout en période d’agapes sylvestres. Ces deux pauvres bêtes, garnies d’une farce drôlement bien assaisonnée par Gilles Dyrek à l’écriture et Victor Scheffer à la mise en scène, ce sont Jean-Luc et Nathalie, fiancés enamourés, bêtes à manger du foin. Ces deux beaufs revendiqués reçoivent, ce soir-là, Patricia et Christophe, qui vont se payer leur tête en toute impunité, dans une sorte de version au carré du Dîner de Cons .