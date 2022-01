Une année humide ne masque pas quatre années sèches

Depuis quelques années, les effets du changement climatique sont clairement ressentis en Wallonie. Certains événements sont de plus en plus fréquents : pluies intenses en hiver, périodes de sécheresse entraînant une diminution progressive du niveau des nappes phréatiques et des débits en baisse sur les cours d’eau, canicules plus fréquentes et intenses.

Si l’été 2021 a été le plus humide jamais enregistré en Belgique, les années 2017 à 2020 ont été marquées par un déficit pluviométrique et des températures moyennes supérieures à la normale calculée sur la période 1981-2010. 2019 a même connu trois vagues de chaleur et des records de températures. En 2020, seuls trois mois ont eu un volume de précipitations supérieur à la normale de saison. Les températures ont de nouveau été supérieures à la normale : la température moyenne annuelle atteint 12,2ºC alors que la normale est de 10,3ºC à Uccle.