L’avenir? Des étés plus sec et plus chauds

Pleuvra-t-il plus ou moins à l’avenir ? La réponse à cette question n’est pas claire ; il pourrait y avoir une légère tendance à la hausse de la moyenne annuelle. Mais selon les projections, le régime des pluies devrait changer. En 2100, la hausse des précipitations moyennes mensuelles en hiver (décembre, janvier, février) pourrait se situer entre 9 et 22 %. En revanche, on constaterait une baisse des précipitations moyennes mensuelles en été (juin, juillet, août) jusqu’à 30 % à la fin du siècle. Les nappes pourraient ne pas être trop affectées, pour autant que les précipitations s’infiltrent correctement et que les usages n’explosent pas.