Corruption: nouvelles sanctions économiques américaines contre le Cambodge

Mercredi, le ministère du Commerce a annoncé dans un communiqué "de nouvelles restrictions (...) sur les exportations et les réexportations vers le Cambodge ainsi que les transferts d'articles sensibles soumis à la réglementation de l'administration des exportations", en d'autres termes des articles du secteur de l'armement.

Parallèlement, le département d'Etat américain a imposé un embargo sur les armes au Cambodge, a précisé le ministère.

Concrètement, l'armée cambodgienne, les services de renseignement militaires et les entités ou personnes associées auront désormais un accès restreint à certains articles militaires, qui sont sous la juridiction du ministère du Commerce américain.

"Les Etats-Unis restent pleinement attachés à l'indépendance du Cambodge et à la souveraineté de son peuple", a toutefois assuré la secrétaire au Commerce Gina Raimondo, citée dans le communiqué.

"Nous exhortons le gouvernement cambodgien à faire des progrès significatifs dans la lutte contre la corruption et les violations des droits humains, et à travailler pour réduire l'influence de l'armée chinoise au Cambodge, qui menace la sécurité régionale et mondiale", a-t-elle ajouté.