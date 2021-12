Moto: la Belgian Motorcycle Academy accueille 6 nouveaux élèves (vidéo)

Ces six jeunes sont Jules Brun (13 ans) qui vient du Hainaut, Lucas Stranard (13 ans) qui vient de la province de Namur, Lorenz Pontillo (13 ans) qui vient aussi du Hainaut, Olivio Hannot (11 ans) de Sautour dans le Namurois, Luigi Orsolini (9 ans) qui vient du Hainaut et Nathan Bosmans (11 ans) qui vient du Brabant Flamand.

Le 1er décembre dernier, l’asbl Belgian Motorcycle Academy organisait une journée de sélection pour repérer les jeunes talents moto belges entre 7 et 17 ans qui intégreraient ses rangs pour sa 3ème saison qui se déroulera en 2022. À l’issue de la journée, émaillée de plusieurs épreuves de pilotage et d’une interview personnalisée, le jury a identifié 6 enfants particulièrement doués pour rejoindre la Belgian Motorcycle Academy. La moitié intégrera la filière « vitesse » et l’autre moitié, la filière « supermoto », lancée en 2021. Ces 6 jeunes bénéficieront d’un coaching professionnel afin d’améliorer leurs compétences et performances sportives.

Freddy Tacheny, président de l’asbl Belgian Motorcycle Academy, est très enthousiaste : « À l’occasion de cette sélection qui précède notre troisième saison, nous constatons un engouement croissant pour la Belgian Motorcycle Academy. Notre école des champions s’installe de plus en plus dans le paysage moto belge, et ce n’est pas par hasard. Tous nos coaches sont hypermotivés pour faire progresser au maximum les élèves, physiquement et mentalement. Le cas de Lorenz Luciano est très inspirant pour les autres jeunes et leur montre qu’avec beaucoup de travail et de persévérance, notre filière peut réellement les aider à accéder aux championnats internationaux. Aujourd’hui, notre école grandit, nous accueillons avec fierté 6 nouveaux élèves dont le potentiel est énorme, preuve que la Belgique continue à receler beaucoup de talents moto. »

Didier Frérot, président de la F.M.W.B. et vice-président de l’asbl Belgian Motorcycle Academy, est revenu sur la journée de sélection : « Avec les autres membres du jury, à savoir Stéphane Mertens, Frédéric Fiorentino, Pierre Gillion et Michel Nickmans, nous avons été agréablement surpris par l’engouement suscité par la journée de sélection, le niveau de nos candidats 2022 par rapport à leur très jeune âge, notamment pour la filière Vitesse et la forte motivation des jeunes qui se sont présentés. Au niveau de la Fédération, on peut vraiment dire que la Belgian Motorcycle Academy est comme un poumon qui apporte de l’oxygène à notre sport. C’est l’encadrement idéal pour aider nos jeunes pousses dans leur parcours sportif. »