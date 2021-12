Les coursiers Deliveroo sont des indépendants: les détails du jugement

Le jugement dans l’affaire qui opposait l’auditorat du travail à Deliveroo a été prononcé mercredi. Il conclut que les livreurs concernés ne doivent pas être requalifiés en salariés mais ne pouvaient pas non plus opérer sous le statut de l’économie collaborative.

C’était une décision très attendue et elle pourrait faire date. Mercredi, le tribunal du travail de Bruxelles s’est prononcé dans l’affaire qui opposait l’auditorat du travail à la plateforme organisant la livraison de plats de restaurant à domicile Deliveroo. Ce dossier avait été initié par le ministère public en janvier 2020, suite à une enquête de deux ans entamée fin 2017 par les inspecteurs de l’ONSS (Office national de la sécurité sociale). Ces derniers avaient à l’époque auditionné 115 coursiers sur leurs conditions de travail et leur relation avec la plateforme. Rappelons également que l’ONSS, les syndicats et 29 coursiers avaient fait intervention volontaire dans ce dossier.