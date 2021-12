Météo: l’IRM émet une alerte jaune

Ce mercredi soir, et en début de nuit, le temps restera sec, avec toutefois davantage de nuages en Haute Belgique.

Dans le courant de la nuit, le ciel deviendra plus nuageux à partir de l’ouest, avec quelques averses de pluie ou de neige fondante. L’IRM émet d’ailleurs une alerte jaune aux conditions glissantes pour les provinces de Namur, Liège et Luxembourg. Sur l’est du territoire, le temps restera sec jusqu’à l’aube. Les minima seront compris entre 0 et -2 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse (avec risque de plaques de givre ou de glace par endroits), et entre 1 et 4 degrés ailleurs.