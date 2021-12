Paschal Donohoe: «Les préoccupations belges seront entendues sur l’union bancaire»

Paschal Donohoe, ministre irlandais des Finances, a repris le flambeau de la présidence de l’Eurogroupe, le cénacle où il retrouve ses homologues des pays de la zone euro, en plein milieu de la pandémie. Et cette dernière change la nature de pas mal de débats qui étaient en cours avant elles et qu’il va devoir mener à leur terme. Une des figures meneuses de l’un de ces débats, le parachèvement de l’union bancaire, est la Belgique. Il a donc profité de l’Eurogroupe qui se tenait à Bruxelles pour rencontrer en tête à tête le Premier ministre, Alexander De Croo, et le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem pour écouter leurs lignes rouges.