Mark Cavendish agressé par des hommes armés lors d’un cambriolage à son domicile

Ce sont nos confrères de la BBC qui annonce la nouvelle. Les faits se sont passés le 27 novembre dernier. Cavendish a déclaré que sa famille avait été menacée au couteau par ces hommes et qu’il avait été violemment attaqué. Le cycliste souffrait déjà de deux côtes cassées et d’un poumon perforé suite à une chute quelques jours plus tôt.

La police d’Essex a déclaré qu’aucun membre de la famille du Britannique n’avait été gravement blessé mais qu’ils avaient été très secoués par l’incident.