Les prix du chêne et du hêtre s'envolent, au grand dam des scieries wallonnes

Alors qu'ils étaient repliés en 2019 et 2020, les prix des chênes sur pieds ont connu une "incroyable envolée" en 2021. En forêt privée, les prix ont atteint de 90 à 150 euros/m3 pour les chênes de qualité de 120 à 149 cm de circonférence à 1,50 m et jusqu'à 220 à 300 euros/m3 pour les spécimens les plus gros. Pour le hêtre, porté également par le marché à l'exportation, le prix flirte avec les 100 euros/m3.

Des prix très élevés qui font sourire les propriétaires forestiers, dont les revenus s'envolent, mais qui font grimacer les scieurs locaux qui "n'ont quant à eux pas pu suivre ce rythme endiablé et se retrouvent, comme la cigale, particulièrement démunis à l'entrée de l'hiver sans avoir chanté tout l'été", constate l'Office économique wallon du bois.