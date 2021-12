France: les parents de l’adolescente décédée à cause du téléphone dans son bain témoignent (vidéo)

C’est un acte qui paraît tellement banal : le téléphone qu’on met en charge sur le rebord de la baignoire… Et c’est pourtant tellement dangereux. « Quand un enfant aura envie de brancher un téléphone dans une salle de bains, qu’il se rappelle du joli petit visage de Célestine, qui s’est battue comme une lionne pendant une semaine, et que jamais, plus jamais il n’y ait un accident comme ça », a voulu témoigner Anne, la mère de la jeune fille décédée ce 27 novembre à Mâcon, rapporte La Voix du Nord.

L’adolescente, âgée de 13 ans, était en soirée chez une copine quand le drame s’est produit. Les deux amies étaient dans la salle de bain, avec un téléphone en charge sur le rebord de la baignoire, quand Célestine a été électrisée. « On tombe des nues, c’est stupide. C’est un acte banal et puis arrive une catastrophe […] On avait déjà alerté sur le problème des chargeurs comme tous les parents le font, mais les enfants n’entendent pas toujours leurs recommandations », a raconté Nicolas, le père de Célestine, dans une interview à TF1.