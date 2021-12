Henri Bernardi, toujours l’esprit… Seraing

Henri Bernardi reste plus que jamais le symbole du club et la référence ultime aux yeux des fidèles du Pairay. Rencontre avec un homme pour qui courage et détermination ont constitué les guides de son étonnant parcours.

Ils sont ainsi, les supporters. Quand ça va moins bien, ils plongent dans un brasier de nostalgie pour y puiser un peu de courage. Ils y invoquent l’esprit du feu afin qu’il ravive des passions en passe de s’éteindre. Chaque club possède son ou ses icônes. Joueurs en dehors des modes et du temps. Qui illustrent ce que les fans espèrent invariablement retrouver sous les couleurs qu’ils vénèrent. À Seraing, ce modèle, cet être, symbolisant des valeurs immuables, c’est Henri.

Henri Bernardi. Né il y a septante et un ans dans la Cité du fer et du cristal. Il n’a habité que là. Si l’on excepte une fin de parcours uniquement basée sur le plaisir de taper le ballon entre copains, il a porté une seule et unique tunique : la rouge et noir.