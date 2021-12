Ligue des champions: le Barça en Europa League, Lille et Salzbourg qualifiés (vidéos)

Le Bayern a fait du Bayern Munich et enchaine avec une sixième victoire consécutive dans cette Ligue des champions. Les hommes de Nagelsman se sont imposés facilement face à un Barça qui est éliminé. Une terrible désillusion pour les Catalans !

On suit, avec vous, les matches de la soirée en Ligue des champions !

Les vidéos des buts

Benfica – Dynamo Kiev

L’élimination du Barça fait le bonheur d’un autre grand club d’Europe : le Benfica. Grâce à leur victoire face à Kiev, les Portugais sont qualifiés pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions. Personne n’y aurait cru au tout début de la saison.

Les vidéos des buts

Yaremchuk (1-0)

Gilberto (2-0)

Groupe F

Atalanta – Villarreal

En raison de la neige, le match est reporté à ce jeudi !

Manchester United – Young Boys

Malgré son résultat du jour, Manchester United est qualifié pour la suite de la compétition. Ce 1-1 est également la première contre-performance de Ralf Rangnick pour sa première en Ligue des champions à la tête des Mancuniens.

Les vidéos des buts

Greenwood (1-0)

Rieder (1-1)

Groupe G

Wolfsburg – Lille

Quel exploit des Lillois ! En déplacement à Wolfsburg, le LOSC avait son destin entre les mains. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les champions de France ont fait plus que le minimum en s’imposant méritoirement 1-3 avec, notamment, un but de l’ancien Gantois, Jonathan David.

La vidéo du but

Yilmaz (0-1)

David (2-0)

Gomes (3-0)

Steffen (1-3)

Salzbourg – Séville FC

Les Autrichiens iront au tour suivant ! Grâce à ce succès 1-0 face à Séville, les joueurs de Jaissle finissent deuxièmes du groupe G derrière Lille. Pour Séville, par contre, c’est une grosse claque alors que les Espagnols étaient dans un groupe qui était largement à leur portée.

La vidéo du but

Okafor (1-0)

Groupe H

Juventus – Malmö 1-0

La Juventus a confirmé ce que l’on attendait d’elle en gagnant, sur le plus petit écart, face à Malmö. Le strict minimum pour les hommes d’Allegri qui leur permet, malgré tout, de s’emparer de la première place du groupe suite à la contre-performance de Chelsea.

À noter la titularisation du jeune Belge Koni De Winter, qui a évolué pour la première fois comme titulaire avec la Juventus et qui a disputé 71 minutes.

La vidéo du but

Kean (1-0)

Zenit Saint-Pétersbourg – Chelsea : 3-3

Les Londoniens n’ont pas réussi à faire mieux qu’un partage, ce qui les empêche de finir à la première place du groupe. La bonne nouvelle pour Chelsea, c’est le but de Lukaku et donc son retour aux affaires. Une bonne chose !

Les vidéos des buts

Werner (0-1)

Claudinho (1-1)

Azmoun (2-1)

Lukaku (2-2)

Werner (2-3)

Ozdoev (3-3)